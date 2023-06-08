В слингбэках и с узлом на животе: премьер-министр Италии на деловой встрече

Джорджа Мелони выбрала для своего выхода деловой лук в светлых тонах.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня, 8 июня, встретилась во дворце Киджи в Риме с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Премьер выбрала для своего делового аутфита бледно-голубой костюм, состоявший из однобортного жакета и прямых брюк со стрелками, и блузку в тон с узлом на животе.

Джорджа Мелони и Олаф Шольц / Фото: Getty Images

Джорджа обула серые слингбэки с перфорацией и на шпильках. Образ она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем смоки-айс и красным маникюром.

Напомним, Джорджа Мелони приняла участие в праздновании Дня Итальянской Республики в Риме. Там политик появилась в черном жакете с золотыми пуговицами, белом топе и черных прямых штанах.

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