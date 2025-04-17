В слингбэках Prada за 50 тысяч гривен: премьер-министр Таиланда на деловой встрече

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават встретилась со своим коллегой из Малайзии Анваром Ибрагимом, который приехал в Бангкок с официальным визитом.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Для деловой встречи Чинават выбрала фиолетовый костюм, состоявший из прямых укороченных брюк и жакета с белым геометрическим узором. На политике также была белая рубашка и серебряные остроносые слингбэки от Prada, стоимость которых на официальном сайте бренда составляет 1200 долларов (50 тысяч грн).

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн сделала аккуратную прическу, макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка и голубой маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами, руки – кольцами, браслетом и часами, а к лацкану жакета прикрепила золотые значки.

Реклама

Напомним, Петонгтарн Чинават пришла на работу в роскошном золотом колье-чокере в виде гвоздя от бренда Cartier за 4 миллиона гривен.