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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В слингбэках Prada за 50 тысяч гривен: премьер-министр Таиланда на деловой встрече

Петонгтарн Чинават в стильном луке появилась на встрече с премьер-министром Малайзии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Петонгтарн Чинават

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават встретилась со своим коллегой из Малайзии Анваром Ибрагимом, который приехал в Бангкок с официальным визитом.

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Для деловой встречи Чинават выбрала фиолетовый костюм, состоявший из прямых укороченных брюк и жакета с белым геометрическим узором. На политике также была белая рубашка и серебряные остроносые слингбэки от Prada, стоимость которых на официальном сайте бренда составляет 1200 долларов (50 тысяч грн).

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн Чинават / © Associated Press

Петонгтарн сделала аккуратную прическу, макияж с черными стрелками и помадой ягодного оттенка и голубой маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами, руки – кольцами, браслетом и часами, а к лацкану жакета прикрепила золотые значки.

Напомним, Петонгтарн Чинават пришла на работу в роскошном золотом колье-чокере в виде гвоздя от бренда Cartier за 4 миллиона гривен.

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