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В слингбэках Valentino и белом платье с камнями: эффектный аутфит Джилл Байден

В слингбэках Valentino и белом платье с камнями: эффектный аутфит Джилл Байден

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
360
Время на прочтение
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В слингбэках Valentino и белом платье с камнями: эффектный аутфит Джилл Байден

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди США любит носить наряды, подчеркивающие ее женственность.

Джилл Байден поддержала своего супруга, президента США Джо Байдена, во время его выступления на приеме для лидеров в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мероприятие прошло в рамках 78-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди предстала в белом платье-футляре длины миди с короткими рукавами, которое хорошо сидело на ее стройной фигуре. В зоне декольте наряд был украшен камнями, которые имитировали ожерелье. К платью она подобрала бежевые слингбэки от бренда Valentino.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала укладку с локонами и макияж смоки-айс. В ушах у Байден были элегантные серьги, а на руках – золотые браслеты и часы. Французский маникюр завершил лук первой леди.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден на встрече с Еленой Зеленской появилась в наряде бледно-мятного цвета, состоявшего из блузки с акцентным поясом на талии и юбке миди.

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Дата публикации
Просмотры
360
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