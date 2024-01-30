Очень странное сочетание: пресс-секретарь Байдена продолжает модные эксперименты

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на брифинге в Вашингтоне в новом образе, который был слишком ярким.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин одела джемпер цвета индиго с коричневым воротником и пуговицами, который скомбинировала с брюками цвета фуксии. Получилсь очень странное сочетание.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Традиционная укладка с локонами, макияж с персиковыми тенями, золотые серьги-кольца с камнями и серебряный браслет завершили аутфит пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер предстала перед журналистами в бежевом брючном костюме и рубашке сиреневого цвета.

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