В слитном купальнике и солнцезащитных очках: как выглядела мама принцессы Дианы на пляже

Принцесса Уэльская Диана часто любила бывать в отпуске вместе со своими сыновьями — принцами Уильямом и Гарри. Иногда их сопровождала мать Дианы — миссис Фрэнсис Шанд-Кидд.

Мать принцессы Дианы с дочерьми

Мать принцессы Дианы с дочерьми / © Getty Images

На этом архивном снимке принцесса Диана запечатлена с сыновьями — Уильямом и Гарри, сестрой Дианы- леди Сарой Маккоркодейл и ее детьми, а также их матерью, миссис Фрэнсис Шанд-Кидд.

Мать принцессы Дианы не часто видели на пляжах. На этом редком снимке женщина запечатлена в слитном полосатом купальнике, ее белокурые волосы распущены, а на лице солнцезащитные очки.

Принцесса Диана, миссис Фрэнсис Шанд-Кидд и Сара Маккоркодейл / © Getty Images

Принцесса Диана, миссис Фрэнсис Шанд-Кидд и Сара Маккоркодейл / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали пляжные образы принцессы Дианы в купальниках. Принцесса Уэльская всегда была в центре внимания, ведь людей интересовали не только подробности ее жизни в королевской семье, но и наряды, которые она носила. И, особенно, купальники, ведь Диана обожала пляжный отпуск.

Принцесса Диана на пляже / © Associated Press

Принцесса Диана на пляже / © Associated Press

