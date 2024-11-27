В сливовом платье с поясом на талии: королева Летиция блистала на церемонии в Севилье

Королева Летиция прибыла на церемонию вручения золотых медалей за заслуги в области изящных искусств 2023 года, состоявшуюся на Королевском артиллерийском заводе в Севилье.

Летиция появилась на мероприятии в сливовом платье Indi & Cold из рубчатой ​​ткани с высоким воротником и разрезами на рукавах, дополнив наряд широким кожаным поясом на талии и черные туфли-лодочки на маленьком каблуке. В руках королева несла сумку любимого бренда Carolina Herrera.

У Летиции были распущены волосы, в ушах были золотые серьги-висюльки, а макияж на лице в теплых оттенках. Она совсем немного подчеркнула глаза и губы блеском.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы оценили образ королевы в черном трикотажном платье и высоких сапогах, когда она появилась в нем на мероприятии, посвященном 25-летнему юбилею Фонда Aequitas в музее Эль-Прадо в Мадриде.

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