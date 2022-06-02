В служебном жилете и с патриотическим поводком: пес Патрон посетил Львов

Собака-пиротехник встретилась с детьми на Галичине.

Звезда соцсетей и любимец детей – пес-сапер Патрон вчера, 1 июня, посетил Львов. Там он встретился с детьми, которые с нетерпением его ждали.

Дети хором скандировали имя собаки. Малые поклонники также подготовили для пса подарки и рисунки.

Патрон также был очень рад видеть детей.

А в Instagramе популярный джек-рассел-терьер выложил свое новое фото.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Напомним, Патрон показал своего младшего друга и признался девушкам, что его сердце пока свободно.

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