В служебном жилете и с патриотическим поводком: пес Патрон посетил Львов

Собака-пиротехник встретилась с детьми на Галичине.
Звезда соцсетей и любимец детей – пес-сапер Патрон вчера, 1 июня, посетил Львов. Там он встретился с детьми, которые с нетерпением его ждали.
Дети хором скандировали имя собаки. Малые поклонники также подготовили для пса подарки и рисунки.
Патрон также был очень рад видеть детей.
А в Instagramе популярный джек-рассел-терьер выложил свое новое фото.
Напомним, Патрон показал своего младшего друга и признался девушкам, что его сердце пока свободно.
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