В смокинге и белой рубашке: элегантная Елена Зеленская на благотворительном вечере в Париже

Елена Зеленская сегодня, 14 декабря, презентовала во Франции свой фонд, призванный способствовать восстановлению Украины. Мероприятие прошло в историческом зале la Salle Pleyel.

"Я создавала свой Фонд – Olena Zelenska Foundation, – именно для этого: чтобы как можно быстрее находить ресурсы на безотлагательное восстановление нашей медицины и гуманитарную помощь украинцам. И для того, чтобы участие мог принять весь мир", — написала первая леди в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Благотворительный вечер был посвящен Изюмской больнице – ее подвигу и потребности в ее восстановлении.

"Если эта больница сейчас возродится, это будет означать не только возрождение медицины, одного из прав человека. Для жителей региона это будет означать гораздо больше. Что они не брошены. Не сами. Что мир знает о том, что они перенесли, и солидарен с ними. Что несправедливость будет наказана, а пострадавшие – спасены. Что героизм и стойкость – победят. А последствия зла можно вылечить. Это именно то, к чему стремится каждый из нас, где бы он ни был – в Украине или во Франции", — отметила Зеленская.

Присоединилась и поддержала эту инициативу первая леди Франции – Брижит Макрон.

Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена выбрала для мероприятия элегантный образ. На ней был черный смокинг, белая рубашка и черные брюки. Волосы она уложила в красивые волны, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами. К лацкану Зеленская прикрепила круглую брошь.

Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Макрон выбрала образ total black. На ней было платье до колен с галстуком-бантом, пальто и туфли на шпильках. В руке первая леди держала золотистый клатч. Объемная прическа с локонами и макияж смоки-айс эффектно дополнили ее аутфит.

Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская в классическом пальто и блузке цвета хаки встретилась с Эммануэлем Макроном.

Читайте также: