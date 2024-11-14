В смокинге и с бабочкой: король Чарльз сходил на премьеру "Гладиатора II"

Монарх вчера вечером посетил премьеру "Гладиатора II" в кинотеатре Odeon Luxe на Лестер-сквер в Лондоне.
Король был одет в черный элегантный костюм, белую рубашку и галстук-бабочку и обут в идеально начищенные черные туфли, когда вышел из машины на красную дорожку накануне своего 76-го дня рождения.
Королева Камилла, которая изначально должна была присутствовать на красной дорожке, не сопровождала мужа, поскольку врачи рекомендовали Ее Величеству не посещать слишком людное мероприятие после недавно перенесенной инфекции легких.
Показ фильма был организован Благотворительной организацией кино и телевидения, и первым показом, который Чарльз посетил в качестве монарха.
Накануне вечером, король Чарльз приветствовал режиссеров, актеров, телеведущих, каскадеров и художников по костюмам в Букингемском дворце на приеме, посвященном столетию Благотворительной организации кино и телевидения, покровителем которой он стал после смерти его матери королевы Елизаветы II.
Напомним, на днях премьера фильма Ридли Скотта состоялась и в Киеве.
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