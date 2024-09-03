В смокинге и с бабочкой: внебрачный сын князя Альбера II посетил вечер amfAR Gala в Венеции

Внебрачный сын князя Монако Альбера II – Александр Косте Гримальди – посетил Венецианский кинофестиваль.
В последнее время 20-летнего парня стали часто приглашать на светские мероприятия.
Александр Гримальди был замечен на вечер amfAR Gala Venezia 2024 в выставочном центре Nicelli в Венеции. Он прибыл на мероприятие в черном смокинге, брюках, белой рубашке и с галстуком-бабочкой, а обут был в черные туфли из лаковой кожи. Парень выглядел стильно и уверенно позировал перед фотографами.
Напомним, летом мы показывали, как Александр Гримальди попал в объективы фотографов на модном мероприятии в Париже.
Ранее в интервью Tatler Александр Гримальди рассказал, что работает над отношениями с его отцом, стремится стать глобальным послом Монако и вернуть бизнес-возможности в Монако.
Читайте также:
- Князь Монако Альбер II: любовные связи и внебрачные дети супруга княгини Шарлин
- Королевские пары, чьи романы завязались на Олимпийских играх
- 13 лет со дня свадьбы: рассматриваем два свадебных образа княгини Монако Шарлин