В смокинге и с бабочкой: внебрачный сын князя Альбера II посетил вечер amfAR Gala в Венеции

В последнее время 20-летнего парня стали часто приглашать на светские мероприятия.

Александр Гримальди был замечен на вечер amfAR Gala Venezia 2024 в выставочном центре Nicelli в Венеции. Он прибыл на мероприятие в черном смокинге, брюках, белой рубашке и с галстуком-бабочкой, а обут был в черные туфли из лаковой кожи. Парень выглядел стильно и уверенно позировал перед фотографами.

Александр Гримальди Косте / Фото: Getty Images

Напомним, летом мы показывали, как Александр Гримальди попал в объективы фотографов на модном мероприятии в Париже.

Ранее в интервью Tatler Александр Гримальди рассказал, что работает над отношениями с его отцом, стремится стать глобальным послом Монако и вернуть бизнес-возможности в Монако.

Александр Гримальди / Фото: Getty Images

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