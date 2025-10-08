В смокинге и топе с пикантной деталью на декольте: королева Мэри сходила на концерт

Королева Мэри / © Getty Images

После концерта королева смогла поприветствовать хор, музыкантов и дирижера. Королева является покровительницей хора девушек DR, который с 1938 года сохраняет и возрождает датское песенное наследие, — говорится на сайте датской королевской семьи.

Для выхода в свет Мэри выбрала наряд черного цвета. На ней был черный двубортный пиджак-смокинг с атласной отделкой Paul Smith и черные шерстяные брюки с атласной отделкой от этого же бренда. Мэри дополнила костюм сетчастым топом, лаковыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и клатчем Bottega Veneta в руках.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева распустила волосы, сделав укладку волнами, подчеркнула макияжем глаза и нанесла блеск на губы. У нее в ушах были серьги-кольца из золота с бриллиантами Dulong Fine Jewelry, несколько золотых колец на пальцах и светлый маникюр.

Ранее мы показывали другой новый образ датской королевы. Мэри присутствовала на презентации рождественской марки этого года и приехала на мероприятие в эффектном луке в осенних оттенках.