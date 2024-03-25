В соцсети показали неизданное ранее фото принцессы Уэльской

Снимок был сделан во время исполнения принцессой ее королевских обязанностей в прошлом году.

Диджей Мартин Кемп в феврале прошлого года записывал видео с принцессой Уэльской по теме ментального здоровья. Тогда же было сделано это фото на котором он и другие гости студии запечатлены вместе с принцессой Уэльской.

Сейчас, когда стало известно, что Кэтрин временно не будет исполнять свои королевские обязанности так как занимается профилактическим лечением рака, он поделился этой фотографией в своем Instagram и пожелал принцессе скорейшего выздоровления.

"Шлю огромную любовь Кемпа принцессе Уэльской и всей ее семье", - написал он в подписи к фотографии.

На выходных принцесса Кейт и принц Уильям, напомним, вместе с детьми отправились в свой особняк в Норфолке. У детей Уэльских сейчас пасхальные каникулы, которые они проведут вместе с родителями в загородном поместье.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

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