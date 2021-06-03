В солнцезащитных очках и в платье с изображением птиц: кронпринцесса Метте-Марит на открытии собора

Члены норвежской королевской семьи приняли участие в открытии собора в городе Фредрикстад.
Наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит сегодня, 3 июня, по случаю 250-летия со дня рождения норвежского проповедника Ганса Нильсена Хауге посетили открытие собора Надежды в Фредрикстаде.
Для этого события принцесса выбрала свое любимое платье - черное длины миди с длинными рукавами и белым изображением птиц и мелкого гороха. Наряд она дополнила бежевыми лодочками и клатчем с бахромой в тон.
Волосы Метте-Марит были распущены, одну прядь она заколола "крабиком". На глазах у нее были черные солнцезащитные очки, а в ушах – лаконичные золотые серьги.
Принц Хокон был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку, темно-синий галстук в разноцветных горох и коричневые туфли.
К слову, хоть члены норвежской королевской семьи на публике сейчас появляются редко (из-за того, что у Метте-Марит диагностирован хронический фиброз легких), в марте они посетили организацию Красный Крест.
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