В солнцезащитных очках и в платье с изображением птиц: кронпринцесса Метте-Марит на открытии собора

Члены норвежской королевской семьи приняли участие в открытии собора в городе Фредрикстад.

Наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит сегодня, 3 июня, по случаю 250-летия со дня рождения норвежского проповедника Ганса Нильсена Хауге посетили открытие собора Надежды в Фредрикстаде.

Для этого события принцесса выбрала свое любимое платье - черное длины миди с длинными рукавами и белым изображением птиц и мелкого гороха. Наряд она дополнила бежевыми лодочками и клатчем с бахромой в тон.

Наследный кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Getty Images

Волосы Метте-Марит были распущены, одну прядь она заколола "крабиком". На глазах у нее были черные солнцезащитные очки, а в ушах – лаконичные золотые серьги.

Наследный кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Getty Images

Принц Хокон был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку, темно-синий галстук в разноцветных горох и коричневые туфли.

К слову, хоть члены норвежской королевской семьи на публике сейчас появляются редко (из-за того, что у Метте-Марит диагностирован хронический фиброз легких), в марте они посетили организацию Красный Крест.

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