В спальне Путина и Кабаевой: как выглядит резиденция "фюрера" и его любовницы на Валдае

Наверняка многим было бы интересно взглянуть, где живет российский президент и его возлюбленная и мать его детей Алина Кабаева.

Российское оппозиционное издание "Проект" выпустило целый цикл программ о том, как живут и зарабатывают Владимир Путин и его возлюбленная Алина Кабаева. А еще показало, как на самом деле выглядит та знаменитая резиденция Путина на Валдае, где большую часть времени проводит "фюрер".

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденцию эту Путин начал строить после прихода к власти в 2000 году. Благодаря работе оппозиционера Алексея Навального и его команды, а также других лиц, которые занимались строительством резиденции, у "Проекта" появилась возможность показать публике особняк в стиле "дорого-богато" широкой публике. Говорят, когда у Путина спросили, в каком стиле он желает, чтобы в резиденции все было оформлено, тот ответил: "как в Петербурге", вот и сделали так, "как в Эрмитаже".

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

В резиденции есть потолки с цветными витражными стеклами, люстра с настоящими рубинами и буквально все сделано из сусального золота. В одной из гостиных белый рояль, белая столовая, где также много золота, а в кабинете главы Кремля мебель из красного дерева с позолотой.

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Можно увидеть и спальню, где спит Путин.

Спальня Путина в резиденции на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае

В 2005 году, когда Путин еще формально был женат на Людмиле Путиной, в этой резиденции он поручил соорудить отдельные спальни для жены и двух его дочерей.

Спальня одной из дочерей Путина

Спальня одной из дочерей Путина

Спальня экс-жены Путина Людмилы

Могла ли Кабаева жить в президентском дворце, зная, что там оборудованы комнаты для его бывшей жены и дочерей? Создатели "Проекта" считают, что нет, самолюбие олимпийской чемпионки запротестовало. И тогда Путин построил для нее отдельный дворец рядом с его резиденцией. Именно туда приезжают помощницы, которые являются родственницами Кабаевой и ее же сотрудницами. А еще стилисты, визажисты, доктора и другой обслуживающий президентскую "жену" персонал.

Дом Кабаевой возле резиденции Путина на Валдае

В расследовании говорится, что Кабаева так много времени проводит на Валдае, что ее сестре и помощнице даже купили там недвижимость.

Дом для Кабаевой начались строить в 2020 году. А в 2022-му строительство было завершено. Дом площадью 1200 кв. метров сделан из бревен. Записан он на фирму-прокладку ООО "Прайм", которую контролирует Юрий Ковальчук.

Специально для Кабаевой тут также возвели роскошный классический дворцовый парк, он расположен на противоположной стороне небольшого пролива. Работы велись, как раз пока дом строился. Раньше на этом месте был дендропарк, доступный для туристов, но компания Ковальчука получила эти земли в долгосрочную аренду.

Тот самый парк

Напомним, также "Проект" рассказал, как выглядит самая дорогая квартира в России, которую Путин купил для Алины Кабаевой и которая находится в Сочи.