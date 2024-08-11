В спортивном аутфите и вся в украшениях: королева София приехала на Олимпиаду

85-летняя испанская королева София приехала из Пальма-де-Майорки в Париж, чтобы посетить Олимпийские игры.

В Instagram испанской королевской семьи поделились снимками, как королева София поддерживала испанскую сборную на трибунах в последние дни Олимпиады 2024 в Париже.

(листайте фото вправо)

Также королева София поддержала испанский дуэт артистического плавания в произвольной программе и в завершение дня отправилась в #CasaEspaña, где она смогла поприветствовать спортсменов, сотрудников COE, волонтеров и журналистов, которые неустанно трудились с начала Олимпийских игр.

Королева София была одета в спортивную красную олимпийку, штаны, у нее была укладка, легкий макияж на лице и обязательно маникюр. Также королева дополнила образ традиционно многочисленными украшениями.

Напомним, королева София уже находилась на отдыхе в любимой их семьей Пальма-де-Майорке. Там она посещала с сыном королем Филиппом VI и невесткой королевой Летицией ресторан и была запечатлена во время парусных соревнований.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Читайте также: