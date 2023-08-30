В спортивном аутфите: кронпринцесса Мэри сходила на теннис

51-летняя принцесса сыграла в теннис во время посещения теннисного клуба Gladsaxe в Гладсаксе, к северу от Копенгагена. Мероприятие прошло с участием детей.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Мэри была одета в белую футболку и спортивные штаны, а обута в кроссовки. Она взяла в руки ракетку, и сама сыграла в теннис. Супруга кронпринца Фредерика находится в отличной форме.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что принцесса была в спортивной одежде, она не отказала себе в аксессуарах, надев браслет на запястье и тонкую цепочку на шею. На пальцах у нее было несколько золотых колец. Волосы собрала в хвост и сделала дневной макияж.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали о помолвочном кольце кронпринцессы Мэри, которое было с особенным смыслом.

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