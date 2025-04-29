В спортивном костюме и без макияжа: Меган Маркл сходила на новое интервью

Меган Маркл / © Associated Press

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Меган рассказывает о своей фамилии, утренней рутине и о том, что ее ждет в профессиональном плане в новом откровенном подкасте-интервью со своим другом Джейми Керн Лимой.

28 апреля The Jamie Kern Lima Show выпустило новый эпизод подкаста с герцогиней Сассекской. Меган приехала в черном спортивном костюме, топе с вышитыми именами своих детей и обута в белые кроссовки.

«Обычно, когда мы вместе, мы в наших уютных спортивных костюмах и без макияжа. Вот и сегодня мы такие же, сидим здесь в наших уютных костюмах и без макияжа. И я приглашаю вас посидеть с нами в креслах-качалках», — сказала ведущая.

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Меган также не стала делать макияж, поэтому смело вытирала слезы, которые катились по ее щекам.

«Мы тратим большую часть своей жизни, пытаясь что-то доказать. Доказать, что ты достаточно хороша. Тебе нужно доказать, что ты достаточно красива. Тебе нужно доказать, что ты достаточно умна. Ты доказываешь, что ты хорошая жена или хороший друг, и я такая: „Я просто устала от игры в доказательства“. И если ты этого не видишь, я не могу, мне не нужно доказывать тебе, почему это твоя потеря. Потому что я знаю, что я отличный друг, и я знаю, какая я мама, и я знаю, какой я человек», — сказала Меган. «Я знаю, как я себя проявляю, и мне нравится быть таким человеком с людьми, которых я люблю. Так что достоинство, возможно, часть достоинства приходит, когда ты перестаешь чувствовать, что ты в игре в доказательства», сказала в интервью Меган, цитирует ее слова журнал People.

Напомним, недавно Меган поделилась с подписчиками фотографиями своих детей — Арчи и Лилибет и показала, как они все вместе собирали цветы в их саду.

Меган Маркл с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл