В спортивном костюме и кроссовках: как выглядел самый необычный образ принцессы Дианы

Принцесса Уэльская Диана всегда выглядела очень стильно.
Мы нашли одно архивное фото, на котором ее образ достаточно необычный. На снимке принцесса Уэльская запечатлена в Западном Берлине, как главнокомандующий Королевского Гемпширского полка.
Принцесса была одета в черно-желтый спортивный костюм и обута в белые кроссовки. Под спортивной кофтой Дианы была видна белая рубашка, вероятно, принцесса переоделась для каких-то целей, когда прибыла на мероприятие. У нее были уложены волосы, на лице макияж, а на пальце обручальное кольцо (помолвочное с сапфиром она в тот день не носила).
Напомним, на днях мы вспоминали, как принцесса Диана любила стилизировать высокие сапоги в свой гардероб.
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