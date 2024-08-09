В спортивном луке и с красивым маникюром: принцесса Александра с князем Альбером на Олимпиаде

Князь Монако Альбер II снова посетил их не с женой Шарлин, а со своей племянницей – 25-летней принцессой Александрой Ганноверской.

Принцесса и князь присутствовали на полуфинальном матче мужского баскетбола между сборной США и сборной Сербии в тринадцатый день Олимпийских игр 2024 года в Париже на арене Берси.

Принцесса Александра и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Александра была в белой лаконичной толстовке, волосы собрала в пучок, в макияже девушка подчеркнула лишь немного губы блеском и надела несколько украшений на шею. В ушах у нее были золотые серьги, на пальце кольцо, а на ногтях аккуратный прозрачный маникюр.

Маникюр принцессы Александры Ганноверской / Фото: Getty Images

Ранее князь и его племянница посещали соревнования с легкой атлетики в одиннадцатый день Олимпийских игр. В тот день принцесса была одета в голубую короткую рубашку в тонкую полоску и джинсы, волосы собрала в хвост, надела несколько подвесок на шею и кольцо на палец. Князь был в футболке-поло и белых джинсах.

Князь Альбер II и принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

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