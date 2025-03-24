В спортивном луке и с красной помадой: княгиня Шарлин посетила спортивное мероприятие

Княгиня Монако Шарлин присоединилась к мужу князю Альберу II на спортивном мероприятии.
Супруги приняли участие в Дне безопасности дорожного движения, который был описан в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram как "день осведомленности и спорта для всей семьи".
Снимками с мероприятия также поделились в аккаунте в Instagram.
Княгиня Шарлин надела черные спортивные штаны и соответствующий водолазку, а сверху красный жилет эмблемой Фонда принцессы Шарлин, а обута была в кроссовки. Княгиня собрала волосы в хвост, накрасила губы ярко-красной помадой, а также надела большие солнцезащитные очки.
В рамках проекта Шарлин и сама села на велосипед и была запечатлена фотографами. В прошлом, напомним, жена монакского князя профессиональная пловчиха.
"Мероприятие, организованное Фондом принцессы Шарлин, посвященное безопасности дорожного движения на велосипеде и продвижению мягкой мобильности, прошло на эспланаде пляжа Ларвотто.
В течение дня посетители могли узнать и усвоить полезные навыки езды на велосипеде. Шесть команд, состоящих из известных личностей и представителей учреждений Монако, отправились в велопробег по княжеству, колеся по улицам в течение восьми часов. Каждый пройденный километр помогал повышать осведомленность общественности о важности более ответственной и безопасной мобильности", - говорится в сообщении дворца.
Недавно, напомним, стильная княгиня Шарлин посещала детский сад в Монте-Карло, где появилась в светлом брючном костюме.
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