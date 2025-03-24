В спортивном луке и с красной помадой: княгиня Шарлин посетила спортивное мероприятие

Супруги приняли участие в Дне безопасности дорожного движения, который был описан в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram как "день осведомленности и спорта для всей семьи".

Снимками с мероприятия также поделились в аккаунте в Instagram.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин надела черные спортивные штаны и соответствующий водолазку, а сверху красный жилет эмблемой Фонда принцессы Шарлин, а обута была в кроссовки. Княгиня собрала волосы в хвост, накрасила губы ярко-красной помадой, а также надела большие солнцезащитные очки.

В рамках проекта Шарлин и сама села на велосипед и была запечатлена фотографами. В прошлом, напомним, жена монакского князя профессиональная пловчиха.

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

"Мероприятие, организованное Фондом принцессы Шарлин, посвященное безопасности дорожного движения на велосипеде и продвижению мягкой мобильности, прошло на эспланаде пляжа Ларвотто.

Княгиня Шарлин / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

В течение дня посетители могли узнать и усвоить полезные навыки езды на велосипеде. Шесть команд, состоящих из известных личностей и представителей учреждений Монако, отправились в велопробег по княжеству, колеся по улицам в течение восьми часов. Каждый пройденный километр помогал повышать осведомленность общественности о важности более ответственной и безопасной мобильности", - говорится в сообщении дворца.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Недавно, напомним, стильная княгиня Шарлин посещала детский сад в Монте-Карло, где появилась в светлом брючном костюме.

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