В спортивном луке и удобных ботинках: кронпринцесса Виктория посетила мероприятие с мужем

Кронпринцесса Швеции Виктория со своим мужем кронпринцем Даниэлем выполняли вчера свои королевские обязанности на очередном мероприятии.

Ее Высочество приняла участие в Дне свободы передвижения, так называемом Allemansrattens dag, который прошел в столице Швеции, Стокгольме.

Allemansratten — это шведский закон, который гарантирует право широкой общественности на доступ к определенным государственным или частным землям, озерам и рекам для отдыха и занятий спортом.

В мероприятии принимали участие, как взрослые, так и дети, во главе с кронпринцессой. Виктория одета в синюю футболку, брюки с накладными карманами и куртку выглядела заинтересованной и с радостью общалась с публикой.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Ее внешний вид был максимально естественным, волосы были собраны в пучок, на лице едва заметный макияж. А обута принцесса была в трекинговые удобные ботинки. Муж Виктория Даниэль был также в спортивном аутфите и бейсболке.

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем / Фото: Getty Images

Напомним, в день государственных похорон королевы Елизаветы II в Великобритании кронпринцесса Виктория и принц Даниэль посетили Англиканскую церковь и резиденцию посла Великобритании в Стокгольме, чтобы зажечь свечи и написать соболезнования. Снимками поделились в Instagram королевской семьи.

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