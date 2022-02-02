В спортивной форме и бутсах: герцогиня Кембриджская вышла потренироваться на стадион

Герцогиня Кембриджская сегодня официально стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби, переняв эту роль у принца Гарри.

Сегодня же Кэтрин прибыла с визитом на стадион Твикенхэм в Лондоне, чтобы встретиться с английскими игроками, тренерами и судьями и присоединиться к тренировке на поле.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

40-летняя герцогиня Кембриджская была одета в черную спортивную форму и в специальные бутсы с шипами. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала легкий дневной макияж. Выглядела Кейт прекрасно, у нее горят глаза, и видно, что ей нравится ее новое назначение.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Кстати, а вы знали, что отец Кейт - Майкл Миддлтон - был капитаном регбийной команды Клифтон Колледжа, где учился. А сестра Кейт – Пиппа – ранее рассказывала о том, что вся их семья всегда была увлечена этой игрой.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

В Instagram герцогиня прокомментировала назначение: "Я очень рада стать покровителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби — двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу, которую может иметь спорт, объединяя сообщества и помогая людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию".

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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