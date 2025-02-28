В спортивных куртках: кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон посетили соревнования

Норвежские кронпринц и кронпринцесса посетили спортивное мероприятие в Тронхейме.
Метте-Марит и ее муж Хокон наблюдали за финалом индивидуального спринта свободным стилем на чемпионате мира по горнолыжному спорту FIS в Тронхейме на горнолыжном курорте Granasen Skisenter.
Королевская пара приехала на мероприятие в спортивных аутфитах. Они оба были одеты в красные теплые куртки, а Метте-Марит также надела синий теплый свитер с высокой горловиной, у нее были распущены белокурые волосы, а на лице был легкий дневной макияж.
Напомним, в прошлом месяце мы видели, как принцесса посещала Международную библиотеку моды в Stasjonsmesterbygningen в Осло, где появилась в черном жакете и терракотовых брюках-клеш.
Читайте также:
- Они - будущие монархи: королевские наследники, которым предстоит взойти на трон
- Принцесса Ингрид Александра - будущая королева Норвегии: что о ней известно
- Кто займет трон после короля: наследники норвежского престола