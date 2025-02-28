В спортивных куртках: кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон посетили соревнования

Метте-Марит и ее муж Хокон наблюдали за финалом индивидуального спринта свободным стилем на чемпионате мира по горнолыжному спорту FIS в Тронхейме на горнолыжном курорте Granasen Skisenter.

Королевская пара приехала на мероприятие в спортивных аутфитах. Они оба были одеты в красные теплые куртки, а Метте-Марит также надела синий теплый свитер с высокой горловиной, у нее были распущены белокурые волосы, а на лице был легкий дневной макияж.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом месяце мы видели, как принцесса посещала Международную библиотеку моды в Stasjonsmesterbygningen в Осло, где появилась в черном жакете и терракотовых брюках-клеш.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Читайте также: