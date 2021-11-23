В старом любимом пальто: принц Чарльз сходил на рынок

Принц Чарльз, принц Уэльский, посетил Кембриджский рынок 23 ноября 2021 года в Кембридже, Англия.

Недавно принц Уэльский заявил, что в 73 года чувствует себя не наилучшим образом. Но выглядит при этом весьма неплохо.

Впереди у Чарльза большие планы - однажды он возглавит монархию, а пока смиренно выполняет свои королевские обязанности.

Сегодня принц Чарльз посетил Кембриджский рынок, пообщался с продавцами и покупателями, а фотографы сделали несколько фотографий с этого события. На одном из фото принц запечатлен во время разговора с владельцем одного из прилавков, который демонстрировал принцу две гигантские сковородки с едой.

Одет принц Уэльский был в свое любимое пальто цвета кэмел, из верхнего кармана которого виднелся платок. Также принц был в костюме, рубашке и галстуке.

Принц Чарльз / Getty Images

Недавно, напомним, Чарльз и его супруга Камилла вернулись из поездки в Иорданию и Египет, откуда лично привезли священную воду для церемонии крещения сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндолл.

Принц Чарльз / Getty Images

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