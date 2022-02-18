В старом пальто и кожаных брюках: эффектный выход королевы Летиции

Пока король Испании Филипп VI все еще находится на изоляции из-за COVID-19, его супруга Летиция активно работает.

Сегодня Ее Величество председательствовала на встрече с Управляющим советом армейского совета по делам сирот, частной благотворительной ассоциации, которая предлагает защиту и поддержку сиротам солдат армии и прикрепленного к ней Общего корпуса обороны. И выглядела очень стильно в пальто из переработанной ткани Carolina Herrera коллекции осень-зима 2015 и темно-синих кожаных брюках, дополнив аутфит кожаными лодочками на каблуках.

Королева Летиция / Getty Images

Согласно испанским протоколам во время пандемии королева продолжает носить маску на лице даже на улице. Свой образ жена монарха дополнила аксессуарами: клатчем, подобранным в тон обуви, легким макияжем, а свои блестящие каштановые волосы она просто распустила.

Организация отмечает свое 150-летие, так что приехала на встречу не только королева, но и министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Королева Летиция / Getty Images

Тем временем о состоянии здоровья короля Филиппа VI пока что ничего не известно, кроме того, что ранее на этой неделе Летиция говорила, что король чувствует себя хорошо.

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