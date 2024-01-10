В стеганном жилете и джинсах: Елена Зеленская встретилась с приемной семье в Черкасской области

Елена Зеленская встретилась с большой приемной семьей Жанны и Александра Сомовых в Черкасской области и передала ей ключи от нового дома. Это состоялось в рамках проекта Фонда Елены Зеленской "Адрес детства".

Фотографии со встречи первая леди опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Сомовы воспитываются восемь детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки: пятерых мальчиков и трех девочек. Они являются переселенцами из Берислава Херсонской области. Из-за российской оккупации семья была вынуждена покинуть собственное двухэтажный дом и искать безопасность в Черкасской области, но имела проблемы с жильем достаточной площади и качества.

"Счастье — иметь свой дом", — говорит мама Жанна, и это счастье сегодня в глазах всех ее детей, а также надежда на то, что вместе с восстановлением дома отстроится и жизнь. Потому что каждый ребенок должен иметь семью и Дом – с большой буквы. Место, в котором можно жить в любви и безопасности", – написала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в белом стеганном жилете, светлом свитшоте и черных широких джинсах. Елена сделала аккуратную прическу, легкий макияж и дополнила аутфит серьгами-кольцами и цепочкой с подвесками.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К слову, в рамках проекта "Адрес детства" Фонд возводит 14 домов для больших приемных семей в восьми регионах страны. Все помещения инклюзивны, энергоэффективны, меблированы и оборудованы бытовой техникой.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские показали милое фото у елки.

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