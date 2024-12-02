В стеганой куртке цвета хаки: Камала Харрис посетила книжный магазин

Вице-президент США в комфортном аутфите сходила в книжный магазин.
Вице-президент США Камала Харрис, которая потерпела поражение на президентских выборах, посетила в Вашингтоне кулинарный книжный магазин Bold Fork Books. Этот визит состоялся в рамках поддержки малого бизнеса.
Политик появилась там в комфортном луке. На ней была "рабочая" стеганая куртка цвета хаки с большими накладными карманами, бежевый свитер с высокой горловиной, черные брюки и черная обувь.
Харрис сделала аккуратную укладку, макияж с коричневой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а руку – браслетами.
Напомним, Камала Харрис в джинсах, на шпильках и в жемчугах выступила на митинге в Мичигане.
Читайте также:
- Сменила туфли на кеды: Камала Харрис выступила на предвыборном мероприятии
- В черном костюме, блузке с бантом и на шпильках: Камала Харрис на теледебатах
- В шелковой блузке и жемчужных украшениях: Камала Харрис выступила на митинге