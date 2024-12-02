В стеганой куртке цвета хаки: Камала Харрис посетила книжный магазин

Вице-президент США в комфортном аутфите сходила в книжный магазин.

Вице-президент США Камала Харрис, которая потерпела поражение на президентских выборах, посетила в Вашингтоне кулинарный книжный магазин Bold Fork Books. Этот визит состоялся в рамках поддержки малого бизнеса.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Политик появилась там в комфортном луке. На ней была "рабочая" стеганая куртка цвета хаки с большими накладными карманами, бежевый свитер с высокой горловиной, черные брюки и черная обувь.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала аккуратную укладку, макияж с коричневой помадой, уши украсила золотыми серьгами, а руку – браслетами.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис в джинсах, на шпильках и в жемчугах выступила на митинге в Мичигане.

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