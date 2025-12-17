- Дата публикации
В стеганом костюме и с лакированной сумкой: японская принцесса Хисако посетила керамическую выставку в музее
Принцесса Японии выбрала для культурного выхода элегантный аутфит.
Японская принцесса Хисако посетила выставку керамических собак, которых она подарила Музею керамики префектуры Айти в Сето. Ее Величество подарила более 200 керамических собак для выставки, которая продлится до 26 июля 2026 года.
В музей Хисако пришла в стеганом черном костюме с белыми пятнышками, который состоял из юбки-карандаша и верха с длинными рукавами, воротником-стойкой и небольшими разрезами.
Аутфит принцесса дополнила черными капроновыми колготами, черной лакированной сумкой и белыми перчатками. Она сделала укладку с прикорневым объемом, украсила уши элегантными серьгами с жемчугом, на руке было кольцо из этого комплекта и прикрепила к наряду экстравагантную брошь.
Напомним, японская императрица Масако появилась на мероприятии в костюме цвета слоновой кости и с изысканной золотой брошью с жемчужиной.