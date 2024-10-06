В стенах Кларенс-хауса: королева Камилла в элегантном луке пришла на прием

Ее Величество организовала прием по случаю вручения первой Королевской премии за остеопороз (ранее премии герцогини Корнуольской) в Кларенс-хаусе в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Мать Камиллы, Розалинд Шанд, скончалась в 1994 году от остеопороза. Во время приема королева заявила, что сегодня ее мать могла бы получить более качественную медицинскую помощь в связи с остеопорозом.

В своей речи перед врачами, волонтерами и сторонниками Королевского общества остеопороза (ROS) Камилла сказала, что в тот период, когда ее мать Розалинда страдала от этого заболевания, отношение к ней было таким: "Извините, мы ничего не можем с этим поделать".

Ее Величество поблагодарила группу, собравшуюся в четверг в Кларенс-хаусе на церемонии награждения, за их работу по улучшению диагностики и лечения заболевания, вызывающего ослабление костей.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла прибыла на прием в темном платье с вышивкой, плотных черных колготах и замшевых туфлях-лодочках на каблуках. У нее на шее были ее любимые подвески, на запястье браслеты от Van Cleef & Arpels, Камилла сделала прическу и макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее на этой неделе королева посещала с визитом Вестминстерское аббатство. Там она появилась в коротком голубом жакете в сочетании с белым топом и юбке длины до колен от Bruce Oldfield в сочетании с туфлями с круглыми черными носами от Chanel на каблуках. На жакете у нее красовалась брошь украшена бриллиантами и центральным сверкающим голубым лунным камнем.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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