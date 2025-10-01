В стиле француженки: королева Максима в элегантном наряде приехала с мужем-королем в Тулузу

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр прибыли на встречу в префектуру Тулузы на юге Франции. Королева всегда внимательная к каждой детали, решила отдать дань французской моде своим выбором гардероба, выбрав головной убор в стиле берета, дополнивший элегантный образ, состоящий из костюма-двойки от любимого бренда Natan Сouture. К образу Ее Величество подобрала перчатки в тон и клатч, на пояс пришпилила брошь с бриллиантами и жемчугом, также надела жемчужное кольте и серьги тоже из жемчуга, а волосы собрала в низкую прическу. У королевы на лице был легкий макияж, а маникюр выполнен в любимо бордово-красном цвете.

Король Виллем-Александр облачился в темно-синий костюм, рубашку и галстук в принт.

Визит монаршей четы является частью франко-нидерландского экономического года, учрежденного во время государственного визита президента Макрона в Нидерланды в апреле 2023 года. Это соглашение направлено на развитие торговых отношений, привлечение новых взаимных инвестиций, укрепление инновационного партнерства и обмена знаниями.

Ранее, напомним, королева Максима посещала Нью-Йорк вместе с дочерью принцессой Катариной-Амалией, где они приняли участие в заседании Генеральной Ассамблее ООН. Королева Максима является ответственной за финансовое благополучие и в этом году впервые представила свой ежегодный отчет.