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В стиле королевы: на торжественную службу в честь платинового юбилея Зара Тиндолл оделась ярче всех

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В стиле королевы: на торжественную службу в честь платинового юбилея Зара Тиндолл оделась ярче всех

Зара Тиндолл / Фото: Associated Press

Старшая внучка королевы Елизаветы II последовала примеру своей бабушки, которая для публичных мероприятий всегда выбирает очень яркие наряды, чтобы ее можно было хорошо разглядеть в толпе.

Сегодня, 3 июня, в Лондоне, в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея правления королевы состоялась торжественная служба. К сожалению, из-за проблем с мобильностью Елизаветы II на службе не было. Но ее семья продемонстрировала свою непоколебимую преданность Ее Величеству. 

Зара Тиндолл / © Associated Press
Зара Тиндолл / Фото: Associated Press

Зара Тиндолл и ее муж Майк Тиндолл тоже присутствовали на службе. Зара оделась очень ярко. На ней было цикламенового цвета приталенное платье с широкой юбкой миди и воротником с круглыми краями и рукавами фасона "баранья нога". К платью внучка королевы надела элегантную шляпку в тон и лавандовые аксессуары: клатч и замшевые туфли на шпильках. 

Зара Тиндолл / © Associated Press
Зара Тиндолл / Фото: Associated Press

Среди собравшихся Зара выделялась ярким цветом наряда и смотрелась очень эффектно. 

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