В стиле королевы: на торжественную службу в честь платинового юбилея Зара Тиндолл оделась ярче всех

Старшая внучка королевы Елизаветы II последовала примеру своей бабушки, которая для публичных мероприятий всегда выбирает очень яркие наряды, чтобы ее можно было хорошо разглядеть в толпе.
Сегодня, 3 июня, в Лондоне, в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея правления королевы состоялась торжественная служба. К сожалению, из-за проблем с мобильностью Елизаветы II на службе не было. Но ее семья продемонстрировала свою непоколебимую преданность Ее Величеству.
Зара Тиндолл и ее муж Майк Тиндолл тоже присутствовали на службе. Зара оделась очень ярко. На ней было цикламенового цвета приталенное платье с широкой юбкой миди и воротником с круглыми краями и рукавами фасона "баранья нога". К платью внучка королевы надела элегантную шляпку в тон и лавандовые аксессуары: клатч и замшевые туфли на шпильках.
Среди собравшихся Зара выделялась ярким цветом наряда и смотрелась очень эффектно.
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