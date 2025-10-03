В стиле принцессы Кейт: королева Максима выбрала интересный образ для интронизации нового монарха Люксембурга

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Для появления на публике Максима выбрала платье болотно-зеленого цвета с бантом на груди от Claes Iversen. Такие элементы, как бант, любит носить принцесса Уэльская Кэтрин, поэтому нам образ Максимы именно ее и напомнил.

Принцесса Катарина-Амалия, король Виллем-Александр и королева Максима / © Associated Press

Также Ее Величество надела пальто верблюжьего цвета без воротника тоже от бренда Сlaes Iversen. Ее образ дополнял кожаный клатч в тон от Bottega Veneta с жемчужной отделкой и заклепками, туфли-лодочки Gianvito Rossi из оливково-зелёной замши. Максима собрала волосы в прическу и сделала легкий макияж, надела бриллиантовые серьги, кольцо с бриллиантом и несколько драгоценных браслетов на запястье, а к ее поясу была прикреплена бриллиантовая брошь королевы Вильгельмины.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press

Не менее роскошным выдался образ наследной принцессы Катарины-Амалии. Она была в пальто из кашемира Maison Valentino и в красном платье-миди из атласного крепа Alex Perry. Дополняли ее образ туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Принцесса Катарина-Амалия, великая герцогиня Мария-Тереза, король Виллем-Александр, великий герцог Анри, королева Максима / © Associated Press

Катарина-Амалия не только выглядела великолепно, но и сделала мастерский реверанс перед великой герцогиней Марией-Терезой, когда та еще носила этот титул.