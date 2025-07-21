В стиле принцессы Уэльской: фотографы запечатлели княгиню Шарлин в очень особенный момент

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Шарлин приехала на празднование в платье-миди нежного розового цвета от Oscar De La Renta, которое было без рукавов, с ассиметричным подолом и тонким поясом на талии, она обула белые туфли-слингбэки на каблуках от Gianvito Rossi, а у нее в ушах сверкали серьги из жемчуга.

Светлые волосы королевской особы были собраны в низкую прическу, а завершила образ Шарлин малиновой помадой и молочно-розовым маникюром.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Во время общения с людьми, которые пришли на Дворцовую площадь в Монако, фотографы сделали милое фото княгини, когда она держала на руках маленького ребенка и с нежностью смотрела на него. Нам это напомнило кадры с принцессой Уэльской Кейт и детьми, которые она часто также берет на руки во время мероприятий.

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Княжеская семья Монако / © Getty Images