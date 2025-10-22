- Дата публикации
В сером брючном костюме: сестра королевы Летиции появилась на деловом мероприятии
Сестра королевы Летиции — Тельма Ортис — снова появилась на новом публичном мероприятии.
Она посетила Муниципальный дворец IFEMA по случаю 11-го выпуска водных диалогов «Водная безопасность для устойчивого территориального развития», организованных Латиноамериканским и Карибским банком развития (CAF).
Занимая должность старшего советника Департамента мобилизации ресурсов и глобального партнерства CAF, невестка короля Филиппа VI занимается мобилизацией и получением финансовых ресурсов от различных заинтересованных сторон по всему миру для поддержки развития Латинской Америки и Карибского бассейна, продвигая проекты в области устойчивого развития, образования и энергетического перехода, а также укрепляя связи региона с другими частями мира.
На этот раз ее образ был более сдержанным и осенним. Тельма надела строгий брючный костюм серого цвета, дополнив его полосатым топом, туфлями на каблуках и черной сумкой из кожи на плече. Она распустила волосы, сделав кудрявую укладку и легкий дневной макияж.
Напомним, ранее мы показывали другой ее образ с рабочего мероприятия в Мадриде.