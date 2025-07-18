В стильном костюме и под руку с сыном-королем: королева София на мероприятии в Мадриде

Королева София и король Филипп VI / © Getty Images

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Монарх и его мать принимали Исполнительный комитет Испанской федерации продовольственных банков «FESBAL» во дворце Сарсуэла в Мадриде.

На деловую встречу король Филипп VI прибыл в темно-синем костюме, светлой рубашке в тонкую полоску и галстуке в мелкий цветочный принт, а обут был в черные кожаные туфли. Его мать 86-летняя королева София была тоже в брючном костюме, выбрав черный классический вариант в полоску с удлиненным жакетом и брюками-клеш. Под жакетом у королевы была белая блузка с круглым вырезом на горловине и множество различных украшений на шее. София также надела серьги-висюльки и несколько золотых браслетов на запястье, а также сделала укладку и легкий макияж. Также у нее был ее любимый французский маникюр.

Королева София и король Филипп VI / © Getty Images

Днем ранее король Филипп VI и его супруга королева Летиция присутствовали на ежегодной встрече с членами правления Фонда принцессы Астурийской во дворце Эль-Пардо в Мадриде.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images