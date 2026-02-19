ТСН в социальных сетях

148
1 мин

В стильном наряде винного цвета: королева Рания принимала президента и первую леди Германии во дворце

Королевская чета Иордании вчера встречала президента Германии и первую леди в Аммане.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Рания и первая леди Германии

Королева Рания и первая леди Германии / © Instagram королевы Рании

Королева Рания делилась фото и видео с церемонии приветствия президента Франка-Вальтера Штайнмайера и госпожи Эльке Бюденбендер в королевском дворце.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

На церемонии Рания блистала в эффектном пальто с поясом от Ferragamo, под которым был элегантный костюм винного цвета, состоявший из блузки с драпировкой и пышными манжетами от Victoria Beckham и юбки-карандаш с боковым разрезом Jason Wu сочетающей в себе изысканность и современность.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Также образ Рании дополняла сумка от Ferragamo, солнцезащитные очки от Loewe и туфли-слингбэки Aquazzura – любимого бренда Меган Маркл.

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II / © Instagram королевы Рании

148
