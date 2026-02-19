- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
В стильном наряде винного цвета: королева Рания принимала президента и первую леди Германии во дворце
Королевская чета Иордании вчера встречала президента Германии и первую леди в Аммане.
Королева Рания делилась фото и видео с церемонии приветствия президента Франка-Вальтера Штайнмайера и госпожи Эльке Бюденбендер в королевском дворце.
На церемонии Рания блистала в эффектном пальто с поясом от Ferragamo, под которым был элегантный костюм винного цвета, состоявший из блузки с драпировкой и пышными манжетами от Victoria Beckham и юбки-карандаш с боковым разрезом Jason Wu сочетающей в себе изысканность и современность.
Также образ Рании дополняла сумка от Ferragamo, солнцезащитные очки от Loewe и туфли-слингбэки Aquazzura – любимого бренда Меган Маркл.