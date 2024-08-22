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В стильном аутфите: герцогиня Софи с мужем вышла в свет

В стильном аутфите: герцогиня Софи с мужем вышла в свет

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард, герцог Эдинбургский сходили на музыкальный фестиваль.

59-летняя Софи была замечена на Эдинбургском международном фестивале, где она выглядела великолепно в платье из джерси кремового цвета с высоким воротом и поясом на талии, жакете Max Mara, с винтажной сумкой Matelier и в серьгах-висюльках Giulia Barela Jewelry Design.

Герцогиня собрала волосы в низкий хвост и дополнила образ тонким браслетом на запястье и кольцом на пальце. Ее муж принц Эдвард был запечатлен рядом. Он надел пиджак, рубашку в клетку, пестрый галстук в принт и серые брюки.

"Герцогиня Эдинбургская в сопровождении герцога Эдинбургского в качестве покровителя Концертного общества Халле присутствовала на последнем выступлении сэра Марка Элдера с The Hallé на Эдинбургском международном фестивале", - говорится в сообщении в соцсети X.

Напомним, ранее мы показывали вам, как выглядит резиденция, где живут герцогиня Софи и принц Эдвард - Парк Бэгшот.

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