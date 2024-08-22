В стильном аутфите: герцогиня Софи с мужем вышла в свет

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард, герцог Эдинбургский сходили на музыкальный фестиваль.

59-летняя Софи была замечена на Эдинбургском международном фестивале, где она выглядела великолепно в платье из джерси кремового цвета с высоким воротом и поясом на талии, жакете Max Mara, с винтажной сумкой Matelier и в серьгах-висюльках Giulia Barela Jewelry Design.

Герцогиня собрала волосы в низкий хвост и дополнила образ тонким браслетом на запястье и кольцом на пальце. Ее муж принц Эдвард был запечатлен рядом. Он надел пиджак, рубашку в клетку, пестрый галстук в принт и серые брюки.

"Герцогиня Эдинбургская в сопровождении герцога Эдинбургского в качестве покровителя Концертного общества Халле присутствовала на последнем выступлении сэра Марка Элдера с The Hallé на Эдинбургском международном фестивале", - говорится в сообщении в соцсети X.

The Duchess of Edinburgh, accompanied by the Duke of Edinburgh, was in attendance in her capacity as Patron of the Hallé Concerts Society attending Sir Mark Elder's final performance with The Hallé at the Edinburgh International Festival.



Maxime Ragni pic.twitter.com/ZpoZIOZA2f — Blu Ivy (@IvyRoseBlu) August 21, 2024

Напомним, ранее мы показывали вам, как выглядит резиденция, где живут герцогиня Софи и принц Эдвард - Парк Бэгшот.

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