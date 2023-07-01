В стильном белоснежном костюме: вице-президент США Камала Харрис в новом деловом луке на мероприятии

Практически на все публичные мероприятия политик приходит в удобных брючных костюмах и на шпильках. Этот выход в свет не стал исключением.

В пятницу, 30 июня, вице-президент США Камала Харрис выступила на фестивале культуры Essence, который состоялся в конференц-центре Ernest N. Morial в Новом Орлеане.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Для мероприятия политик выбрала свой любимый наряд - брючный костюм, но в этот раз он был в белом цвете. В частности наряд состоял из узких штанов и классического жакета.

Образ 58-летняя женщина дополнила шелковой серой блузкой, красивым макияжем, несколькими золотыми браслетами на руках и своим любимым украшением - золотым двухслойным колье с жемчужинами.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис посетила торжественное вручение Kennedy Center Honors (премии Центра Кеннеди), которая ежегодно вручается за вклад в развитие американской культуры. На мероприятии она біла в роскошном вечернем образе черного цвета от бренда Vera Wang.

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