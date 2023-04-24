В стильном блейзере и балетках: принцесса Уэльская помогала волонтерам сортировать одежду

Принцесса Уэльская сегодня приехала с визитом в The Baby Bank в Виндзоре.

Эта организация была основана в 2015 году двумя матерями из Виндзора и стремится предоставлять предметы первой необходимости семьям, сталкивающимся с финансовыми трудностями.

Принцесса Уэльская с визитом в The Baby Bank в Виндзоре / Фото: Associated Press

У Кэтрин трое детей, и она не понаслышке знает, с какими трудностями могут сталкиваться новоиспеченные матери. Сегодня принцесса стала волонтером и помогла сортировать пожертвования вместе с другими волонтерами организации.

Кейт выглядела просто и стильно. Она надела двубортный блейзер от Reiss, под которым был молочно-белый топ, черные прямые брюки от LK Bennett, остроносые балетки от Boden с пряжками.

Принцесса Уэльская с визитом в The Baby Bank в Виндзоре / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская с визитом в The Baby Bank в Виндзоре / Фото: Associated Press

Принцесса дополнила свой образ любимыми серьгами-кольцами от Sezane и золотой подвеской на шее. Дневной образ Ее Высочества дополнялся нейтральным макияжем и укладкой.

Напомним, недавно принцесса Уэльская рассекретила наряд какого цвета она наденет на коронацию Чарльза III, которая состоится 6 мая.

Принцесса Уэльская с визитом в The Baby Bank в Виндзоре / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская с визитом в The Baby Bank в Виндзоре / Фото: Associated Press

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