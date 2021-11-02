В стильном блейзере и вишневой юбке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

Политик разбавила свой аутфит классических цветов вишневым оттенком.

Юлия Тимошенко выступила сегодня, 2 ноября, на заседании Верховной Рады. Политик тщательно готовит каждый свой образ на работу. Нынешний деловой лук тоже был интересен.

Юлия Владимировна была одета в черный блейзер с золотыми пуговицами и белую рубашку. Верх она сочетала с юбкой вишневого цвета.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Аутфит нардеп дополнила своей любимой прической: волосы собраны в хвост и спереди выпущены пряди. Нежный макияж, элегантные серьги и очки в черной оправе завершили образ Тимошенко.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, вчера на брифинге нардеп появилась в сером жакете с голубой вставкой сверху и бордовым воротником и в голубом платье-футляре с V-образным вырезом.

Юлия Тимошенко/Скрин видео

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