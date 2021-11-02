Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
В стильном блейзере и вишневой юбке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

В стильном блейзере и вишневой юбке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

В стильном блейзере и вишневой юбке: Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде

Юлия Тимошенко/Скрин видео

Политик разбавила свой аутфит классических цветов вишневым оттенком.

Юлия Тимошенко выступила сегодня, 2 ноября, на заседании Верховной Рады. Политик тщательно готовит каждый свой образ на работу. Нынешний деловой лук тоже был интересен.

Юлия Владимировна была одета в черный блейзер с золотыми пуговицами и белую рубашку. Верх она сочетала с юбкой вишневого цвета.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео
Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

Аутфит нардеп дополнила своей любимой прической: волосы собраны в хвост и спереди выпущены пряди. Нежный макияж, элегантные серьги и очки в черной оправе завершили образ Тимошенко.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

Напомним, вчера на брифинге нардеп появилась в сером жакете с голубой вставкой сверху и бордовым воротником и в голубом платье-футляре с V-образным вырезом.

Юлия Тимошенко/Скрин видео / ©
Юлия Тимошенко/Скрин видео

Читайте также:

В стильном пальто, на шпильках и без маски: Юлия Тимошенко купила яблок у бабушек у дороги

В твидовом платье с кожаными вставками: Юлия Тимошенко в стенах парламента

В замшевом платье с кожаными вставками: Юлия Тимошенко повторила образ

Следующая публикация