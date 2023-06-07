В стильном брючном костюме цвета пыльной розы: королева Максима во время рабочей поездки Сан-Паулу

Во время второго дня своей поездки королева появилась на публике в наряде нежного оттенка.

Королева Нидерландов Максима прибыла с трехдневным визитом в Бразилию в качестве специального представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по инклюзивному финансированию развития (UNSGSA).

На второй день своего тура она посетила встречу за круглым столом в отеле Grand Hyatt в Сан-Паулу, Nubank и встретилась с министром финансов Фернандо Хаддада.

Для столь насыщенного событиями дня Ее Величество выбрала роскошный total look в цвете пыльной розы, который включал в себя широкие брюки со стрелками, жакет и майку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Дополнили образ королевы серьги-капли, часы на запястье, несколько колец и яркий золотой браслет. Также Максиму сфотографировали с сумкой Dior, которую она несла на руке.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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