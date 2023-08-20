В стильном брючном костюме: Елена Зеленская встретилась с королевой Сильвией

Король Швеции и его супруга-королева приняла во время аудиенции президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую.

Встреча состоялась во время визита президентской четы в Швецию в замке Стенхаммар в субботу, 19 августа.

Владимир и Елена Зеленские посетили Швецию по приглашению премьер-министра. В рамках визита президент Зеленский был принят королем. В ходе встречи глав двух государств король получил подробную информацию о ситуации в стране непосредственно от президента. Также монарх выразил поддержку народу Украину.

А вот королева Сильвия встретилась с первой леди Еленой Зеленской, чтобы обсудить вопросы прав детей, уделив особое внимание положению детей в Украине. Снимками со встречи поделились в официальном аккаунте шведской королевской семьи, а также на страницы первой леди Украины.

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Королева Сильвия появилась на аудиенции в светлом жакете и юбке длины чуть выше колен и в балетках от Chanel. Ее образ дополняло золотое колье, брошь, также две броши с флагами Швеции и Украины и многочисленные браслеты на запястьях. Укладка королевы была лаконичной, как и макияж. Елена Зеленская была в стильном брючном костюме синего цвета, состоящем из удлиненного жакета и брюк-клеш от A.M.G, который дополнила золотой брошью в виде колоска.

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Напомним, ранее мы показывали, как Елена Зеленская в белой рубашке и джинсах-клеш посетила военных в Карпатах.

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