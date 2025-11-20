В стильном брючном костюме и черном топе: королева Летиция появилась на новом мероприятии в Мадриде

Королева Летиция / © Getty Images

После посещения церемонии вручения журналистской премии «Francisco Cerecedo» во вторник, 18 ноября, королева Летиция вернулась к исполнению своих королевских обязанностей во Дворце маркиза Саламанки.

Королева Летиция / © Getty Images

Там вчера Фонд микрофинансирования BBVA организовал мероприятие на тему «Данные, которые улучшают жизнь», в котором Летиция приняла участие.

Летиция вновь продемонстрировала свой изысканный вкус. Учитывая официальный характер мероприятия, она выбрала элегантный серый брючный костюм, который дополнила черным топом с круглым вырезом и очень тонким ремнем в тон. Что касается обуви, она отдала предпочтение удобству, выбрав черные туфли на широком каблуке. Волосы ее были заправлены за одно ухо, уложены прямо, но при этом выглядела укладка объемно. Макияж выполнен в любимых розовых оттенках, а в ушах были тройные серьги-колечки от Gold & Roses.

Королева Летиция / © Getty Images

А сегодня мы ожидаем увидеть королеву в мадридском театре «Реал» на праздновании 40-летия основания фонда CEOE.