ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
103
Время на прочтение
1 мин

В стильном брючном костюме и черном топе: королева Летиция появилась на новом мероприятии в Мадриде

Королева Летиция снова выбрала брючный костюм для нового выхода на публичное мероприятие в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

После посещения церемонии вручения журналистской премии «Francisco Cerecedo» во вторник, 18 ноября, королева Летиция вернулась к исполнению своих королевских обязанностей во Дворце маркиза Саламанки.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Там вчера Фонд микрофинансирования BBVA организовал мероприятие на тему «Данные, которые улучшают жизнь», в котором Летиция приняла участие.

Летиция вновь продемонстрировала свой изысканный вкус. Учитывая официальный характер мероприятия, она выбрала элегантный серый брючный костюм, который дополнила черным топом с круглым вырезом и очень тонким ремнем в тон. Что касается обуви, она отдала предпочтение удобству, выбрав черные туфли на широком каблуке. Волосы ее были заправлены за одно ухо, уложены прямо, но при этом выглядела укладка объемно. Макияж выполнен в любимых розовых оттенках, а в ушах были тройные серьги-колечки от Gold & Roses.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

А сегодня мы ожидаем увидеть королеву в мадридском театре «Реал» на праздновании 40-летия основания фонда CEOE.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie