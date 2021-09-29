В стильном брючном костюме и лодочках: герцогиня Кембриджская с мужем Уильямом приехала в Северную Ирландию

Похоже, у герцога и герцогини Кембриджских на этой неделе будет очень насыщенный рабочий график.
Только вчера вечером королевская пара блистала на премьере "бондианы" "Не время умирать", где Кейт появилась в роскошном золотом платье с глубоким декольте от Jenny Packham.
А уже сегодня Кэтрин вместе с супругом принцем Уильямом приехала в Северную Ирландию, в город Лондондерри.
Королевская чета прибыла с официальным визитом в кампус Маги Ольстерского университета. Их королевские Высочества встретятся со студентами-медиками из Ольстерского университета, с которыми они беседовали по видеосвязи в этом году.
Для первого появления на публике 39-летняя герцогиня Кейт выбрала фиолетовый брючный костюм с удлиненным двубортным жакетом и узкими брюками со стрелками от Emilia Wickstead из коллекции осень-зима 2021, под который подобрала черную водолазку, черный кожаный пояс на талии и темно-синие туфли-лодочки из замши. В руках Кейт несла маленький кожаный клатч, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром.
Сегодня у герцогини максимально простой макияж на лице, волосы собраны в высокий хвост, а в ушах золотые серьги. Принц Уильям одет в светло-голубую рубашку, синий пиджак, черные джинсы и коричневые туфли на шнурках.
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