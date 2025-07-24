В стильном брючном костюме и любимых туфлях: королева Летиция с семьей посетила церемонию

Испанская королевская семья / © Getty Images

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Король Филипп VI и королева Летиция воссоединились со своими дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией, которые завершили учебу и посетили все вместе церемонию.

Королева Летиция предпочла сдержанный образ для выхода в свет. Она приехала в черном классическом брючном костюме от Mango, который сочетала с черным топом и туфлями от Sezane в стиле «Мэри Джейн» на невысоких каблуках.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Летиция выглядела потрясающе, демонстрируя настоящий голливудский образ, распустив и красиво уложив волосы и сделав вечерний макияж. А из украшений она надела серьги-висюльки и свое любимое кольцо Coreterno.

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Королева Летиция / © Getty Images

В Instagram королевская семья поделилась видео с мероприятия, показав закулисье церемонии. Отметим, в этом году премию принцессы Жироны «Crea Empresa 2025» вручили предпринимательнице Валентине Агудело, а номинантами на премию стали молодые люди, добившиеся выдающихся успехов в различных областях и отмеченные за свою приверженность инициативам и проектам, направленным на позитивное социальное воздействие.

Испанская королевская семья / © Getty Images