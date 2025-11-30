- Дата публикации
В стильном брючном костюме и обуви на платформе: Кейт Бланшетт приехала в Лондон получить новую награду
Кейт Бланшетт удостоилась новой награды за свою работу.
56-летняя австралийская актриса получила орден Свободы Лондонского Сити в знак признания ее выдающегося вклада в драматургию и активную работу по решению гуманитарных и глобальных экологических проблем. Мероприятие прошло в Гильдхолле, в Лондоне.
На церемонию вручения Бланшетт приехала в темно-сером брючном полосатом костюме, под блейзер надела белую рубашку и дополнила образ нюдовой обувью на платформе. У Кейт были распущены ее светлые волосы, макияж на лице был минималистичным, а из украшений она надела только одно золотое кольцо.
А недавно, напомним, мы рассказывали, как король Чарльз III тайно записал подкаст-интервью с Кейт Бланшетт. Их встреча состоялась, чтобы отдать дань уважения всемирно известному и инновационному банку семян и его важной роли в сохранении природы.