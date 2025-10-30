ТСН в социальных сетях

19
2 мин

В стильном брючном костюме и с изумрудной парюрой: эффектная королева Мэри с мужем-королем посетили прием в музее в Латвии

Королевская чета Дании завершила свой государственный визит в Латвию мероприятием в Латвийском национальном художественном музее.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри и король Фредерик X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Прощальная церемония прошла в среду вечером в Латвийском национальном художественном музее, на ней присутствовало около ста гостей. Король Фредерик X и королева Мэри выступили в качестве хозяев мероприятия и поблагодарили президента Эдгара Ринкевичса за теплый прием, оказанный им во время визита.

В этот день королева Дании выбрала для выхода изумрудный брючный костюм, созданный итальянским модным домом Alberta Ferretti. Королева впервые надела его в декабре 2014 года на рождественский концерт детского хора. На этот раз она дополнила его черной блузкой с V-образным вырезом, добавив образу сдержанную элегантность и изысканность.

Президент Латвии, королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Президент Латвии, королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева дополнила образ знаменитой изумрудной парюрой — серьгами, и брошью с изумрудами и бриллиантами, они предназначенные исключительно для королевы и датируемые 1840 годом. Именно в этих украшениях она позировала для своих первых официальных государственных портретов после отречения королевы Маргрете II в январе 2024 года. Также Мэри сделала красивую прическу легкими волнами и выразительный макияж на лице.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Король Фредерик X приехал на прием в темно-синем клетчатом костюме, белой рубашке и галстуке в мелкий принт.

Мы также показывали, какое роскошное красное платье с глубоким декольте королева Мэри выбрала для появления на торжественном банкете в Рижском замке.

Президент Латвии, королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

Президент Латвии, королева Мэри и король Фредерик X / © Датская королевская семья/Instagram

