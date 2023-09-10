В стильном брючном костюме: княгиня Шарлин с семьей посетила памятное мероприятие

Князь и княгиня побывали на мероприятии, организованном в честь празднования столетия со дня рождения отца Альбера II и супруга Грейс Келли – князя Ренье III.

Церемония чествования покойного князя Ренье III прошла в Национальном совете. Снимки опубликовали на Facebook княжеской семьи.

Шарлин появилась на мероприятии в темно-сером брючном костюме, который состоял из удлиненного жакета, под которым был черный топ и широких брюк. У княгини была стильная укладка и легкий макияж на лице, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами. Князь Альбер был в синем костюме и белой рубашке, а также с галстуком. Рядом с князем и княгиней были запечатлены и две сестры Альбера – принцессы Каролина и Стефания – дочери Ренье III и Грейс Келли.

Напомним, также на днях Шарлин и Альбер вместе с детьми посещали традиционный пикник Монако. На нем княгиня появилась в цветочной блузке и макси-юбке.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

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