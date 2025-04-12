В стильном брючном костюме: королева Летиция выбрала изумрудный наряд для посещения мероприятия

Королева Летиция / © Getty Images

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Королева Летиция посетила церемонию вручения премии принцессы Жироны CreaEmpresa 2025, которая состоялась в рамках третьего этапа конкурса Tour Del Talento, посвященного молодежному предпринимательству.

Во время этого мероприятия королева Испании поздравила победителя, а также привлекла много внимания своим нарядом. Дело в том, что в Ее Величество решила надеть лук в стиле «леди-босс».

Королева Летиция / © Getty Images

Ее изумрудный костюм был функциональный, деловой, а также демонстрировал, что даже в официальной обстановке есть место для небольших экспериментов со стилем.

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Наряд королевы был от ее любимого бренда Carolina Herrera. Он включал удлиненный жакет и прямые брюки, украшенные на штанинах небольшими разрезами. Костюм она сочетала с шелковым топом в бельевом стиле, небольшой сумкой от того же бренда Carolina Herrera, с которой она ранее уже неоднократно появлялась на публике. Интересной новой деталью лука Летиции стали туфли, ведь она обула удобные черные лоферы на небольших каблуках от Massimo Dutti в довольно популярной модели.

Королева Летиция / © Getty Images

Но днем ранее супруга короля Филиппа VI также попала в заголовки и заставила многих своих поклонников рассматривать ее наряд. Королева провела аудиенцию во дворце Сарсуэла в Мадриде в белой блузе с рукавами-бишоп и зауженными манжетами от Massimo Dutti.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images