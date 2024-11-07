В стильном брючном костюме: королева София посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

86-летняя королева София продолжает свой визит в Нью-Йорк.
Королева поучаствовала в презентации инициативы America&Spain250 Института испанского языка королевы Софии в Институте Сервантеса в Нью-Йорке.
Она появилась на публике в светлом твидовом костюме в клетку, состоящем из удлиненного жакета на пуговицах и широких брюк и была обута в черные замшевые ботинки на каблуках. У Софии на шее было ожерелье из камней, в ушах серьги-висюльки тоже с камнями, несколько золотых колец и браслетов на руках. Она сделала легкий макияж и свою фирменную прическу.
Ранее мы уже видели королеву Софию в Нью-Йорке, когда она посещала церемонию вручения премии "Sophia Award For Excellence" Института испанского языка королевы Софии. На мероприятии королева появилась в красивом изумрудном наряде.
Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция взяли паузу и пока что не появляются на публике с тех пор, как их забросали грязью в Пайпорте, куда монаршая чета приехала, чтобы поддержать людей, пострадавших от наводнения.
Читайте также:
- Королева София: десять интересных фактов о матери правящего короля Испании
- Пальто в осеннем гардеробе королевы Летиции: рассматриваем образы
- Принцессе Леонор - 19: как взрослела старшая дочь испанских монархов