В стильном брючном костюме: королева София посетила светское мероприятие в Нью-Йорке

Королева поучаствовала в презентации инициативы America&Spain250 Института испанского языка королевы Софии в Институте Сервантеса в Нью-Йорке.

Она появилась на публике в светлом твидовом костюме в клетку, состоящем из удлиненного жакета на пуговицах и широких брюк и была обута в черные замшевые ботинки на каблуках. У Софии на шее было ожерелье из камней, в ушах серьги-висюльки тоже с камнями, несколько золотых колец и браслетов на руках. Она сделала легкий макияж и свою фирменную прическу.

Королева София / Фото: Getty Images

Ранее мы уже видели королеву Софию в Нью-Йорке, когда она посещала церемонию вручения премии "Sophia Award For Excellence" Института испанского языка королевы Софии. На мероприятии королева появилась в красивом изумрудном наряде.

Королева София / Фото: Getty Images

Тем временем, напомним, король Филипп VI и королева Летиция взяли паузу и пока что не появляются на публике с тех пор, как их забросали грязью в Пайпорте, куда монаршая чета приехала, чтобы поддержать людей, пострадавших от наводнения.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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